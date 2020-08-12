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Факти / Надзвичайні події

Заплутався у колючому дроті: прикордонники затримали порушників, що тікали до Румунії

На кордоні з Румунією українські прикордонники затримали двох чоловіків, які незаконно намагалися перетнути кордон.

Однак план втечі закінчився тим, що одному з втікачів знадобилася швидка медична допомога – він заплутався в інженерному загородженні з колючого дроту.

Заплутався у колючому дроті: прикордонники затримали порушників, що тікали до Румунії

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Із пораненням ноги хлопця було доставлено до районної лікарні, інший втікач не постраждав.

Порушниками виявилися двоє місцевих хлопців із села Красноїльськ, один із яких виявився неповнолітнім. Під час затримання у них не було жодних документів.

Заплутався у колючому дроті: прикордонники затримали порушників, що тікали до Румунії

Після складення адміністративних протоколів за ч.2 ст. 204-1 та ч. 2 ст. 185-10 КУпАП чоловіком зацікавився місцевий військовий комісаріат.

– Молодик вже певний час ухилявся від призову у лави Збройних сил України. Тепер йому цього не уникнути, – запевнили прикордонники.

Тікав в Росію через паркан

На Харківщині тепловізійні камери прикордонників зафіксували, як босий чоловік перелазив через паркан, щоб потрапити на територію Росії.

Після того, як порушник опинився по той бік паркану, він декілька разів “перевірив” інженерні загородження, махаючи біля них своїм верхнім одягом.

Нахабного чоловіка затримали прикордонники відділу Дергачі.

Джерело: Сергій Бровко

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