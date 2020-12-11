Кіберполіція викрила контрабанду заборонених ліків

Кіберполіція викрила зловмисників, які розповсюджували заборонені лікарські засоби.

Контрабандисти ввозили з-за кордону сильнодіючі медичні лікарські засоби. Після чого цей товар через мережу інтернет продавали на усій території України та Європи.

Правопорушники за збут заборонених ліків отримали прибутку понад 65 млн грн. Зловмисникам загрожує до 20 років позбавлення волі.

За даними кіберполіції, до незаконної діяльності причетні семеро осіб, віком від 23 до 35 років. Один з них створив та адміністрував веб-сайт, де продавались сильнодіючі лікарські засоби, що містять метандієнон та нандролон – речовини, які заборонені в Україні.

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Окрім того, злочинці організували мережу з 25 дилерів, а саме власників інтернет-магазинів та закритих каналів у месенджерах.

Заборонені ліки продавали на усій території Європи, а гроші зловмисникам надсилали на банківські рахунки, які були відкриті на підставних осіб.

Під час обшуків було вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи та сильнодіючі лікарські засоби, вартістю понад 3 млн грн.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 321 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів) та ст. 201 (Контрабанда) КК України.

Наразі слідчі дії ще тривають.











Продавали заборонені ліки: в Україні викрили масштабну контрабанду медпрепаратів / 3 фотографии

Контрабанда ліків

У Києві 29-річний чоловік отримав покарання тюремний термін за спробу контрабанди сильнодіючих препаратів до ЄС.

Чоловік власноруч запакував 30 ампул нандролону та 600 пігулок метандієнону в святкові упаковки з-під цукерок. Пакет з “солодощами” було передано водію рейсового автобусу Київ-Вроцлав-Прага: для додаткового захисту чоловік обмотав упаковки червоним папером.

Фото: Кіберполіція