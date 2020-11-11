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Куля пройшла крізь автівку: на Харківщині мисливці підстрелили жінку

На Харківщині компанія мисливців підстрелила жінку. Постраждалу у тяжкому стані госпіталізували до лікарні – вона може втратити ногу.

Інцидент трапився на вихідних у Куп’янському районі. Коли 50-річна Рима поверталася з гостей разом з сім’єю, їх почав переслідувати позашляховик.

Зловмисники вистрілили в автівку – куля прошила її та поранила жінку. Поки Рима лежить у лікарні, стрілки погрожують родині, а часом і навідуються до неї.

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– Вони кажуть, будеш багато говорити – розмовлятимемо по-іншому. Їм байдуже, вони можуть відкупитися, а я переймаюся за сім’ю, – ділиться жінка.

На Одещині син вбив матір

В Одеській області 20-річний хлопець напав на батьків, коли вони спали. Причиною агресивної поведінки стало неробство родичів.

Від тяжких травм мати загинула, а батько перебуває у лікарні у тяжкому стані.

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