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Факти / Надзвичайні події
Наташа Тарчевська |

Під звуки різдвяного хору: у Нью-Йорку терорист відкрив вогонь у кафедральному соборі

У Нью-Йорку відбулася стрілянина у кафедральному соборі Святого Іоанна Богослова.

Не чекаючи на завершення виступу хору під стінами храму, терорист вибіг на сходи та відкрив вогонь з пістолетів в обох руках. Послухати хор зібралися близько 200 осіб.

Поліція, що охороняла месу, декілька разів наказувала чоловікові кинути зброю на землю. Терорист періодично зупинявся і кричав “Убий мене”.

– Всі в шоці. Стрілець міг вбити багато людей. Тут були сотні людей, і він стріляв принаймні 20 разів, – сказала прес-секретар собору Ліза Шуберт.

На щастя, пораненого терориста вдалося затримати без жодних жертв серед гостей собору. Нападник помер в лікарні.

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У портфелі чоловіка, який був прив’язаний до одягу, знайшли вогнепальну зброю, ножі, банку з бензином, сірники, мотузки та стару Біблію.

Наразі поліція встановлює його особу. Поки що жодна терористична організація не взяла відповідальності за спробу теракту в Нью-Йорку.

Джерело: The Guardian

Фото: Depositphotos

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