Прокуратура міста Києва викрила діяльність аферистів, котрі займалися збутом підроблених американських доларів та української гривні.

Такою аферою займалися колишній працівник правоохоронних органів та чоловік, що проживає у столиці.

Оперативники організували “закупку” грошей у зловмисників і таким чином зафіксували продаж 200 тис. грн та $3,4 тис. Під час обшуків за місцем проживання підозрюваних вилучено грошові кошти, техніку, чорнові та робочі записи.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних засобів, також встановлюються інші особи причетні до збуту підроблених грошових коштів.

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У Києві поліцейський збував фальшиві долари та гривні / 2 фотографии

Надзвичайні події Київщини

Четверо жителів Київської та Житомирської областей, що раніше працювали у міграційній службі, створили злочинну группу, яка виготовляла та збувала фальшиві документи.

На замовлення вони підробляли паспорти, водійські та службові посвідчення, посвідчення учасника бойових дій, дипломи, технічні паспорти і навіть акти на право власності на землю.