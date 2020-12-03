В Україні можуть посилити відповідальність за підробку паспортів, свідоцтв про шлюб та інших документів, що засвідчують особу і громадянство. Законопроект №3964 ухвалили за основу – за проголосували 264 народні депутати.

Документ пропонує змінити Кримінальний кодекс України.

.#Рада9 прийняла за основу #ЗП3946 щодо відповідальності за викрадення, привласнення, збут, підроблення документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, свідоцтв про держреєстрацію актів цивільного стану ▶️https://t.co/9Y4URvsLn5 pic.twitter.com/PnjZvfWSzw — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) December 3, 2020

За викрадення важливих особистих документів пропонують штрафувати у розмірі до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 грн) або обмеженням волі на строк до трьох років.

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Викрадення документів, що підтверджують громадянство України або спеціальний статус особи, або свідоцтво про державну реєстрацію актів цивільного стану планують карати арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років.

Використання підроблених документів загрожуватиме арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі від трьох до п’яти років.

У разі, якщо група людей або посадова особа, яка використала службове становище, використовуватиме підроблені документи, їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років або без такого.

Законопроект про парламентський контроль

Верховна Рада підтримала в другому читанні законопроект про забезпечення ефективної реалізації парламентського контролю.

За підтримку відповідного законопроекту №4131 на пленарному засіданні проголосували 303 народних депутати.

Проект закону пропонує додати до регламенту Ради окремий розділ про парламентський контроль за підзвітність органів виконавчої влади.