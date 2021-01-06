З восьмого поверху будинку на проспекті Ватутіна, 33 А у Києві жінка викинула трирічного хлопчика.
У столичній поліції Фактах ICTV це підтвердили, але подробиць не знають, оскільки оперативна група лише виїхала на місце трагедії.
Відомо лише, що дитина жива – її терміново госпіталізували до дитячої лікарні Охматдит.
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