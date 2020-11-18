У Середино-Будському районі Сумської області 35-річна жінка народила та викинула до туалету немовля.
Для місцевої мешканки це була небажана вагітність, через що вона приховувала її від односельчан. Усім навколо вона говорила, що у неї болить печінка, тому й живіт такий великий.
Хто батько дитини, вона не знала. Після пологів, які пройшли у туалеті, вона жорстоко позбавилася від дитини, залишивши її помирати у нечистотах.
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Але потім мати вирішила поховати дитину. Разом з односельчанином вона дістала малюка, омила його, загорнула у простирадло та закопала у кущах.
Цей горбок землі з трухлявим хрестом і помітили місцеві мешканці. Вони повідомили про жахливу знахідку до поліції.
Горе-матері та її помічнику загрожує в’язниця.
Вбивство підлітків у Львівській області
У Львівській області вбили закохану пару підлітків, а потім спалили їхні тіла.
За життя неповнолітніх змушували продавати наркотики.
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