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Валентина Летяк |

Українців не було на борту: МЗС про фатальний рейс в Індонезії

Під час авіакатастрофи в Індонезії пасажирського літака Sriwijaya Air 9 січня громадяни України не постраждали, оскільки, попередньо, їх не було на борту.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

– За попередньою інформацією посольства України в Індонезії та авіакомпанії Sriwijaya Air, українців не було на борту літака рейсу SJ182, який зазнав катастрофи поблизу Джакарти, – уточнив він у Twitter.

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Авіакатастрофа в Індонезії

В Індонезії 9 січня розбився Boeing 737-500 місцевої авіакомпанії Sriwijaya Air, що прямував із Джакарти в Понтіанак. На його борту було 65 пасажирів і членів екіпажу.

На місці авіакатастрофи в Інедонезії в Яванському морі працюють пошуково-рятувальні судна.

Зв’язок з літаком було втрачено о 7.40 за місцевим часом приблизно через 4 хвилини після вильоту з Джакарти.

Фото: Dreamstime

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