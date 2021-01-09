Під час авіакатастрофи в Індонезії пасажирського літака Sriwijaya Air 9 січня громадяни України не постраждали, оскільки, попередньо, їх не було на борту.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

– За попередньою інформацією посольства України в Індонезії та авіакомпанії Sriwijaya Air, українців не було на борту літака рейсу SJ182, який зазнав катастрофи поблизу Джакарти, – уточнив він у Twitter.

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❗️За попередньою інформацією Посольства України в Індонезії та авіакомпанії Sriwijaya Air, українців не було на борту літака рейсу #SJ182, який зазнав катастрофи поблизу Джакарти. — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) January 9, 2021

Авіакатастрофа в Індонезії

В Індонезії 9 січня розбився Boeing 737-500 місцевої авіакомпанії Sriwijaya Air, що прямував із Джакарти в Понтіанак. На його борту було 65 пасажирів і членів екіпажу.

На місці авіакатастрофи в Інедонезії в Яванському морі працюють пошуково-рятувальні судна.

Зв’язок з літаком було втрачено о 7.40 за місцевим часом приблизно через 4 хвилини після вильоту з Джакарти.