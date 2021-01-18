У Запоріжжі чоловік збув наркотичні речовини на понад 11,2 млн грн. Через поштові відправлення підозрюваний отримував наркотики у консервних банках та продавав гуртом на території Запоріжжя.

Під час обшуку у підозрюваного виявили понад 1 кг псилоцибінових грибів, близько 4 кг метамфетаміну та PVP9, понад 14 кг канабісу та інші наркотичні речовини.

Також правоохоронці знайшли велику кількість фасувальних матеріалів різних об’ємів та електронні ваги.

На чорному ринку вилучені наркотики коштують понад 11,2 млн грн.

Підозрюваному загрожує позбавлення волі терміном до 12 років за статтею 305 Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів КК України. Триває досудове слідство.























Ховав у консервах: у Запоріжжі чоловік збув наркотики на понад 11 млн грн / 6 фотографий

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