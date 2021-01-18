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Факти / Надзвичайні події
Юлія Захарченко |

Ховав у консервах: у Запоріжжі чоловік збув наркотики на понад 11 млн грн

У Запоріжжі чоловік збув наркотичні речовини на понад 11,2 млн грн. Через поштові відправлення підозрюваний отримував наркотики у консервних банках та продавав гуртом на території Запоріжжя.

Під час обшуку у підозрюваного виявили понад 1 кг псилоцибінових грибів, близько 4 кг метамфетаміну та PVP9, понад 14 кг канабісу та інші наркотичні речовини.

Також правоохоронці знайшли велику кількість фасувальних матеріалів різних об’ємів та електронні ваги.

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На чорному ринку вилучені наркотики коштують понад 11,2 млн грн.

Підозрюваному загрожує позбавлення волі терміном до 12 років за статтею 305 Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів КК України. Триває досудове слідство.

  • У Запоріжжі чоловік збув наркотики на понад 11 млн грн
  • У Запоріжжі чоловік збув наркотики на понад 11 млн грн
  • У Запоріжжі чоловік збув наркотики на понад 11 млн грн
  • У Запоріжжі чоловік збув наркотики на понад 11 млн грн
  • У Запоріжжі чоловік збув наркотики на понад 11 млн грн
  • У Запоріжжі чоловік збув наркотики на понад 11 млн грн
  • У Запоріжжі чоловік збув наркотики на понад 11 млн грн
  • У Запоріжжі чоловік збув наркотики на понад 11 млн грн
  • У Запоріжжі чоловік збув наркотики на понад 11 млн грн
  • У Запоріжжі чоловік збув наркотики на понад 11 млн грн
  • У Запоріжжі чоловік збув наркотики на понад 11 млн грн
  • У Запоріжжі чоловік збув наркотики на понад 11 млн грн
Ховав у консервах: у Запоріжжі чоловік збув наркотики на понад 11 млн грн / 6 фотографий

У Львові варили наркотики в університеті

У Львові виявили чотирьох наркозбувачів, які займалися виробництвом та розповсюдженням метадону. Його виготовляв завідувач лабораторії одного з львівських університетів.

Після цього наркотики збували в одному із кальян-барів Львова. Його власник та працівники закладу теж приймали участь у цьому.

Джерело: Офіс генпрокурора

Фото: Офіс генпрокурора

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