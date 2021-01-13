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Факти / Надзвичайні події
Наташа Тарчевська |

Варили метадон в університеті: у Львові судитимуть чотирьох наркозбувачів

У Львові перед судом постануть чотири учасники злочинної групи, які займалися виробництвом та розповсюдженням метадону.

Небезпечний наркотик виготовляв завідувач лабораторії одного з львівських університетів.

Після цього наркотики збували за допомогою соцмереж та в одному із кальян-барів Львова. Його власник та працівники теж виявилися учасниками злочинної групи.

– Загалом задокументовано причетність обвинувачених до 25-ти епізодів протиправної діяльності, зокрема виготовлення і збуту метадону загальною вагою понад 4,5 кг, вартість якого на чорному ринку становить близько 2,7 млн грн, – йдеться у повідомленні.

  • Варили метадон в університеті: у Львові судитимуть чотирьох наркозбувачів
  • Варили метадон в університеті: у Львові судитимуть чотирьох наркозбувачів
  • Варили метадон в університеті: у Львові судитимуть чотирьох наркозбувачів
  • Варили метадон в університеті: у Львові судитимуть чотирьох наркозбувачів
  • Варили метадон в університеті: у Львові судитимуть чотирьох наркозбувачів
  • Варили метадон в університеті: у Львові судитимуть чотирьох наркозбувачів
  • Варили метадон в університеті: у Львові судитимуть чотирьох наркозбувачів
  • Варили метадон в університеті: у Львові судитимуть чотирьох наркозбувачів
Варили метадон в університеті: у Львові судитимуть чотирьох наркозбувачів / 4 фотографии

Фігурантів було затримано ще у серпні 2020 року, з того часу тривало досудове розслідування.

Кримінальні провадження відкрито за чотирма статтями – ч.ч. 2, 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 313, ч. 2 ст. 317 КК України.

Військовий збував наркотики в зону ООС

Днями у Житомирі викрили військовослужбовця, який систематично збував наркотиків, зокрема й у зоні ООС. Чоловік діяв у складі злочинної групи.

Військового затримали під час спроби реалізації амфетаміну на 10 тис. грн. Під час затримання він пошкодив автомобіль поліцейських.

Загальна вартість вилучених наркотиків, які слідчі знайшли у його підпільній лабораторії, становила понад 1 млн грн.

Джерело: Офіс генпрокурора

Фото: Офіс генпрокурора

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