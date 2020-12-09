В Одесі поліція викрила чоловіка, який реалізовував наркотики через інтернет-магазини у месенджері Telegram. Після отримання передоплати за товари, він збував їх за допомогою так званих закладок в Одесі та Ізмаїлі.

25-річний мешканець Одеси отримував психотропи через поштові відправлення, а потім розфасовував їх і продавав. Поліція затримала його після отримання чергової партії.

Під час проведення обшуків за місцем проживання злочинця поліція вилучила наркотичних речовин на суму майже 500 тис. грн. Фігуранту справи загрожує до 10 років ув’язнення.











В Одесі чоловік збував наркотики через інтернет-магазини у Telegram / 3 фотографии

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У Києві жінка привселюдно вживала наркотики

В одному з торгових центрів Києва жінка привселюдно нюхала наркотики. Вона розсипала порошкоподібну речовину на поверхню столу.

Інцидент помітили правоохоронці та одразу затримали її.