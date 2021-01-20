Микола Тарасов порізав шию в суді (ВІДЕО)

У залі Роздільнянського райсуду Микола Тарасов, якого звинувачують у вбивстві 11-річної Дарини Лук’яненко, порізав лезом горло.

20 січня Тарасову суд повинен винести вирок.

– Сьогодні моє останнє слово. І я поставлю крапку. Не ви, а я, – заявив Тарасов і почав різати горло лезом.

Охорона поквапилась зупинити його. Тарасова госпіталізували. Засідання суду зупинили, а всіх присутніх вивели.

Однак, після надання першої медичної допомоги, Тарасова правоохоронці повернули до зали суду і засідання продовжилося, але вже без присутності журналістів.















Підозрюваний у вбивстві Даші Лук’яненко порізав шию лезом, але суд продовжили (18+) / 4 фотографии

Вбивство Даши Лук’яненко

11-річна Дарина Лук’яненко зникла 13 червня 2019 року дорогою на заняття танцями у смт Іванівка в Одеській області.

Дівчинку розшукували сотні людей, поліція, Нацгвардія, ДСНС, волонтери. Також до пошуків залучали авіацію та водолазів.

19 червня дівчинку знайшли вбитою у вигрібній ямі. Підозрюваним виявився 22-річний місцевий житель Микола Тарасов. Йому інкримінували злочини за ч. 4 ст. 152 (Спроба згвалтування неповнолітньої), ч. 2 ст. 146 (Викрадення), ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство), ст. 297 (Наруга над тілом). Передбачається, що вбивство скоєно на сексуальному підґрунті.