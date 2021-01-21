Пожежа у Харкові спалахнула у приватному будинку для літніх людей Золотий час. Президент Володимир Зеленський висловив співчуття стосовно трагедії.

– Страшна трагедія у Харкові. Через пожежу в будинку для літніх людей є загиблі та потерпілі. За попередніми даними, на момент початку пожежі в будинку перебувало 33 літні людини. Наразі вже відомо про 15 загиблих і 5 постраждалих. Ми всі молимося, щоб не було більше.

Зеленський зазначив, що рятувальники з перших хвилин перебувають на місці та гасять пожежу.

– Доручаю Кабінету міністрів негайно розібратися в ситуації. Терміново створити Державну комісію під головуванням міністра розвитку громад та територій для з’ясування причин цієї трагедії та напрацювання механізмів запобігання подібним надзвичайним ситуаціям у майбутньому.

Також президент доручив міністру внутрішніх справ взяти під особистий контроль кримінальну справу.

21 січня виникла пожежа у будинку для літніх людей у Харкові. За попередньою інформацією, загинуло 15 людей, ще дев’ять постраждало. Пожежу вдалося локалізувати приблизно через годину після займання.

Наразі інформація про загиблих, постраждалих та про причини пожежі уточнюється. До гасіння залучено майже 30 рятувальників.