На Буковині затримали зловмисників, які збували таблетки Субутекс та амфетамін у Чернівцях та області.

21 січня працівники поліції провели 12 санкціонованих обшуків на території міст Чернівці та Калуш.

Також правоохоронцями було встановлено, що організатором злочинного угрупування щодо збуту наркотичних засобів виявився 42-річний чоловік. Зловмисники постачали на місцевий наркоринок психотропну речовину амфетамін та нарковмісні таблетки Субутекс.

Пігулки наркоділки доставляли їх Івано-Франківської області. Амфетамін виготовляли власноруч у гаражі, обладнаному під лабораторію, а необхідні прекурсори отримували з різних регіонів України у відділеннях поштового зв’язку.

Зловмисники збували товар довіреним дилерам, а також наркозалежним на квартирі одного з учасників групи, де клієнти могли безпосередньо вживати придбану дозу. Одержані від збуту кошти акумулювалися в організатора.

Під час обшуків було вилучено 746 таблеток Субутекс, поліетиленовий пакет з амфетаміном, марихуану, прекурсори, обладнання для виготовлення та вживання наркотиків, мобільні телефони та оргтехніку, а також понад 170 тис. грн.















Вилучили наркотиків на 500 тис. грн: на Буковині затримали угрупування дилерів / 4 фотографии

Вартість вилучених нарковмісних пігулок за цінами чорного ринку складає майже 450 тис. грн.

Наразі поліцейські затримали чотирьох зловмисників. Також готується повідомлення про підозру ще п’ятьом учасникам угрупування за ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) КК України.

Зловмисникам загрожує позбавлення волі від 6 до 10 років з конфіскацією майна.

Нарколабораторії в Україні

19 січня у заміському будинку на Київщині правоохоронці викрили нарколабораторію, яка щомісяця приносила її організаторам 50 млн грн прибутку.

Лабораторію організував 31-річний киянин. Він разом із 28-річним спільником замовляв за кордоном прекурсори для виготовлення наркотику та зберігав їх у гаражі в Києві.