На Киевщине разоблачили нарколабораторию по изготовлению синтетических психотропныхНа Киевщине разоблачили нарколабораторию по изготовлению синтетических психотропов

В Киевской области разоблачили нарколабораторию по изготовлению и сбыту синтетического психостимулятора.

По данным правоохранителей, группа лиц организовала деятельность нарколаборатории в одном из домов села Любимовка, Киевской области. Там изготавливали около 150 кг синтетического психостимулятора альфа-PVP. Реализовывали наркотические средства через разветвленную сеть сбыта на территории Киева и области.

Во время обысков было изъято 20 кг готовой продукции и около 800 кг прекурсоров ориентировочной стоимостью 5 млн грн.

Кроме того, работники правоохранительных органов обнаружили оборудование для их синтеза и автомобиль на котором перевозили готовую продукцию и составляющие для ее изготовления.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ст. 311 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров) УК Украины.











150 кг синтетических психотропов: на Киевщине разоблачили нарколабораторию / 3 фотографии

Разоблачение нарколабораторий

На Буковине задержали злоумышленников, которые сбывали наркотики — таблетки Субутекс в Черновцах и области и изготавливали амфетамин.

Правоохранителями было установлено, что организатором преступной группировки по сбыту наркотических средств оказался 42-летний мужчина. Злоумышленники поставляли на местный наркорынок психотропное вещество амфетамин и наркосодержащие таблетки Субутекс.

Амфетамин изготавливали в гараже, оборудованном под лабораторию, а необходимые прекурсоры получали из разных регионов Украины в отделениях почтовой связи.