PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

Наживалися на 8 млн грн щомісяця: у Кривому Розі викрили групу наркоділків

Співробітники Служби безпеки України затримали членів угрупування, яке займалося виготовленням і збутом наркотиків у Кривому Розі. Зловмисники організували лабораторію у місті, де виготовляли психотропну речовину метамфетамін.

СБУ затримання

Щомісяця вони продукували 10 кг наркотиків на суму 8 млн грн. Їм вдалося пропрацювати за такою схемою щонайменше рік. Учасники злочинного угрупування отримували спеціальні лікарські засоби з-за кордону під виглядом продуктів харчування.

Після виготовлення наркотиків вони збували їх у деякі регіони України, а також у країни Європейського Союзу. Наразі СБУ повідомила про підозру чотирьом фігурантам справи.

  • Заробляли 8 млн щомісяця: СБУ викрила наркоугрупування у Кривому Розі
  • Заробляли 8 млн щомісяця: СБУ викрила наркоугрупування у Кривому Розі
  • Заробляли 8 млн щомісяця: СБУ викрила наркоугрупування у Кривому Розі
  • Заробляли 8 млн щомісяця: СБУ викрила наркоугрупування у Кривому Розі
  • СБУ затримання
  • Заробляли 8 млн щомісяця: СБУ викрила наркоугрупування у Кривому Розі
  • Заробляли 8 млн щомісяця: СБУ викрила наркоугрупування у Кривому Розі
  • Заробляли 8 млн щомісяця: СБУ викрила наркоугрупування у Кривому Розі
  • Заробляли 8 млн щомісяця: СБУ викрила наркоугрупування у Кривому Розі
  • СБУ затримання
Наживалися на 8 млн грн щомісяця: у Кривому Розі викрили групу наркоділків / 5 фотографий
Читайте
Служив у так званому МДБ "ЛНР": СБУ затримала російського найманця

Наркотики у банці з томатами

В аеропорті Бориспіль (Київ) прикордонники затримали наркокур’єра. Чоловік намагався перевезти кокаїн у банці з-під томатної пасти. Вартість вилученої речовини становить 2 млн грн.

Джерело: СБУ

Фото: СБУ

Теги: , , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору