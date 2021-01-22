Заробляли 8 млн щомісяця: СБУ викрила наркоугрупування у Кривому Розі

Співробітники Служби безпеки України затримали членів угрупування, яке займалося виготовленням і збутом наркотиків у Кривому Розі. Зловмисники організували лабораторію у місті, де виготовляли психотропну речовину метамфетамін.

Щомісяця вони продукували 10 кг наркотиків на суму 8 млн грн. Їм вдалося пропрацювати за такою схемою щонайменше рік. Учасники злочинного угрупування отримували спеціальні лікарські засоби з-за кордону під виглядом продуктів харчування.

Після виготовлення наркотиків вони збували їх у деякі регіони України, а також у країни Європейського Союзу. Наразі СБУ повідомила про підозру чотирьом фігурантам справи.



















Наживалися на 8 млн грн щомісяця: у Кривому Розі викрили групу наркоділків / 5 фотографий

Наркотики у банці з томатами

В аеропорті Бориспіль (Київ) прикордонники затримали наркокур’єра. Чоловік намагався перевезти кокаїн у банці з-під томатної пасти. Вартість вилученої речовини становить 2 млн грн.