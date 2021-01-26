На Львівщині затримали чотирьох учасників злочинної групи, які займалися продажем наркотиків. Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі.

Наркодилерами були двоє жителів Червоноградського району віком 19 та 22 роки та двоє жителів міста Сокаль віком 18 та 19 років.

Правоохоронці виявили, що хлопці продавали канабіс та амфетамін. Вони робили закладки на території Червоноградського району та продавали свій товар через інтернет.

Поліцейські вилучили значну кількість канабісу й амфетаміну. Усім зловмисникам вже повідомили про підозру.











На Львівщині за торгівлю наркотиками судитимуть чотирьох хлопців / 3 фотографии

Слідчі повідомили двом злочинцям про підозри у використанні коштів, здобутих від незаконного продажу наркотиків. Їхньому спільнику повідомили про підозру у втягненні неповнолітніх у протиправну діяльність. Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі.

Ще одному злочинцю повідомили про підозру в незаконному збуті наркотиків. Він може отримати від 9 до 12 років у в’язниці з конфіскацією майна.

На Буковині затримали угрупування дилерів, які продавали таблетки Субутекс та амфетамін у Чернівцях та області.

Правоохоронці встановили, що організатором злочинного угрупування щодо збуту наркотичних засобів виявився 42-річний чоловік.

Зловмисникам загрожує позбавлення волі від 6 до 10 років з конфіскацією майна.