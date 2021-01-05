У Львові під час спецоперації в рамках справи за фактом контрабанди наркотичних засобів вилучено рекордну партію героїну вагою понад 1 тонну. Її вартість оцінюється у 2,3 млрд грн.

Наркотики контрабандою ввезли в Україну з Пакистану у грудні 2020 року через порт Південний (Одеса), а далі під виглядом харчової продукції мали транспортували на Західну Україну, щоб переправити до країн ЄС як дипломатичний вантаж.

Під час обшуку складів у Львові, де зберігалися наркотики, затримали чотирьох громадян Туреччини.

Першочергові слідчі дії для встановлення інших співучасників злочину тривають.

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Героїну на 2,3 млрд грн: у Львові затримали рекордну партію наркотиків / 3 фотографии

У грудні 2020 року в Одеській області прикордонники викрили міжнародний канал контрабанди наркотиків.

Кокаїн прибув в Україну в порт Південний з Еквадору в контейнері з вантажем фруктів. Кінцевим пунктом доставки наркотичних речовин мала стати одна з країн Євросоюзу.