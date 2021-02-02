В Украину из Дании экстрадировали наркоторговца

В Дании был задержан и отправлен в Украину организатор преступной группировки, которая занималась изготовлением и продажей наркотиков на территории Украины.

Злоумышленник скрывался от правоохранительных органов больше года, после чего при содействии Интерпола был задержан в Королевстве Дания.

Теперь наркодельцу грозит от 9 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Начиная с 2018 года, правоохранители собирали доказательства против 50-летнего жителя Житомирской области, который втянул всю свою семью в изготовление и продажу амфетамина на территории Житомирской и Винницкой областей.







В Украину из Дании экстрадировали организатора наркогруппировки / 2 фотографии

В 2019 году группа была задержана, четырем ее участникам было вручено подозрение по ч.3 ст. 307 Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

При обыске из помещения было изъято много наркотиков и оружия. Главный фигурант, воспользовавшись схожестью со своим родным братом, сбежал за границу, после чего был объявлен в международный розыск.

Это не первое дело с наркодилерами в 2021 году. Недавно в Харьковской области полиция разоблачила семь подпольных нарколабораторий и изъяла более 200 кг наркотических веществ.