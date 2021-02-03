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Факти / Надзвичайні події
Наташа Тарчевська |

Мер Енергодара назвав попередню причину аварії на Запорізькій ТЕС

Інформацію про аварію на Запорізькій ТЕС підтвердив мер Енергодара Дмитро Орлов.

Мер Енергодара назвав попередню причину аварії на Запорізькій ТЕС

У своєму Facebook він написав, що “всі блоки раптово сіли на нуль”, після чого відбувся аварійний викид пару.

Також мер міста підтвердив відключення електропостачання в Енергодарі та низці сусідніх населених пунктів, зокрема і в місті Дніпрорудне.

Офіційної версії того, що сталося в Енергодарі, представники ЗаТЕС поки не надали.

За словами Дмитра Орлова, електропостачання у місті почало частково поновлюватися.

Мер Енергодара закликав мешканців міста не панікувати та не вірити чуткам щодо можливої евакуації через вибух на ТЕС.

Він запевнив – Запорізька ТЕС продовжує роботу у звичному режимі.

Аварія на Запорізькій ТЕС

У місті Енергодар 3 лютого сталася аварія на Запорізькій ТЕС – найпотужнішій тепловій електростанції України.

Тимчасово місто було повністю відключено від електроенергії та води. За свідченнями місцевих мешканців, у повітрі відчувався сильний запах диму.

За попередніми даними, на Запорізькій ТЕС стався аварійний викид пару, однак чому зупинилися усі блоки теплової електростанції – наразі невідомо.

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