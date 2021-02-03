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Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

Надихав піснями ультраправих: в Австрії затримали репера-неонациста

В Австрії правоохоронці затримали репера Містера Бонда, який прославився серед ультраправих завдяки антисемітським і расистським пісням.

Полиция Австрия

У поліції південної федеральної землі Карінтія розповіли, що провели ретельне розслідування, в рамках якого в будинку 36-річного чоловіка було вилучено зброю, військовий прапор нацистської епохи та інші атрибути.

До слова, репер не просто надихав ультраправих, його пісні кілька разів виступали саундтреками до трагічних подій.

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Так, у жовтні 2019 року озброєний неонацист напав на синагогу в місті Галле на сході Німеччини, потім убив перехожу жінку і чоловіків, а робив він це під пісні Бонда.

Також Стівен Балліет, який у прямому ефірі вів трансляцію своїх вбивств, розповів суду, що використовував музику Бонда як саундтреку.

– Слова його пісень прославляють націонал-соціалізм, антисемітизм, расизм та ксенофобію, – заявили в МВС Австрії.

У Британії ув’язнили переможницю конкурсу краси Міс Гітлер

У Великій Британії засудили чотирьох учасників незаконної організації Національна дія, серед яких виявилася учасниця конкурсу краси Міс Гітлер 23-річна Еліс Каттер.

Конкурс краси Міс Гітлер – онлайн-захід, який влаштовують для ультраправих дівчат з метою обрати найкрасивішу “послідовницю Гітлера”.

Джерело: ВВС

Фото: Depositphotos

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