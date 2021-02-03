Надихав піснями ультраправих: в Австрії затримали репера-неонациста

В Австрії правоохоронці затримали репера Містера Бонда, який прославився серед ультраправих завдяки антисемітським і расистським пісням.
У поліції південної федеральної землі Карінтія розповіли, що провели ретельне розслідування, в рамках якого в будинку 36-річного чоловіка було вилучено зброю, військовий прапор нацистської епохи та інші атрибути.
До слова, репер не просто надихав ультраправих, його пісні кілька разів виступали саундтреками до трагічних подій.
Так, у жовтні 2019 року озброєний неонацист напав на синагогу в місті Галле на сході Німеччини, потім убив перехожу жінку і чоловіків, а робив він це під пісні Бонда.
Також Стівен Балліет, який у прямому ефірі вів трансляцію своїх вбивств, розповів суду, що використовував музику Бонда як саундтреку.
– Слова його пісень прославляють націонал-соціалізм, антисемітизм, расизм та ксенофобію, – заявили в МВС Австрії.
У Британії ув’язнили переможницю конкурсу краси Міс Гітлер
У Великій Британії засудили чотирьох учасників незаконної організації Національна дія, серед яких виявилася учасниця конкурсу краси Міс Гітлер 23-річна Еліс Каттер.
Конкурс краси Міс Гітлер – онлайн-захід, який влаштовують для ультраправих дівчат з метою обрати найкрасивішу “послідовницю Гітлера”.