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Євгенія Шапоренко |

Вдохновлял песнями ультраправых: в Австрии задержали рэпера-неонациста

В Австрии правоохранители задержали рэпера Мистера Бонда, который прославился среди ультраправых благодаря антисемитским и расистским песням.

Полиция Австрия

В полиции южной федеральной земли Каринтия рассказали, что провели тщательное расследование, в рамках которого в доме 36-летнего мужчины было изъято оружие, военный флаг нацистской эпохи и другие атрибуты.

К слову, рэпер не просто вдохновлял ультраправых, его песни несколько раз выступали саундтреками к трагическим событиям.

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Так, в октябре 2019 года вооруженный неонацист совершил нападение на синагогу в городе Галле на востоке Германии, затем убил прохожую женщину и мужчин, а делал он это под песни Бонда.

Также Стивен Баллиет, который в прямом эфире вел трансляцию своих убийств, рассказал суду, что использовал музыку Бонда в качестве саундтрека.

— Слова его песен прославляют национал-социализм и носят антисемитский, расизма и ксенофобии, — заявили в МВД Австрии.

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В Великобритании осудили четырех участников незаконной организации Национальное действие, среди которых оказалась участница конкурса красоты Мисс Гитлер 23-летняя Элис Каттер.

Конкурс красоты Мисс Гитлер — онлайн-мероприятие, которое устраивают для ультраправых девушек с целью выбрать самую красивую “последовательницу Гитлера”.

Источник: ВВС

Фото: Depositphotos

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