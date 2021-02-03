Вдохновлял песнями ультраправых: в Австрии задержали рэпера-неонациста

В Австрии правоохранители задержали рэпера Мистера Бонда, который прославился среди ультраправых благодаря антисемитским и расистским песням.
В полиции южной федеральной земли Каринтия рассказали, что провели тщательное расследование, в рамках которого в доме 36-летнего мужчины было изъято оружие, военный флаг нацистской эпохи и другие атрибуты.
К слову, рэпер не просто вдохновлял ультраправых, его песни несколько раз выступали саундтреками к трагическим событиям.
Так, в октябре 2019 года вооруженный неонацист совершил нападение на синагогу в городе Галле на востоке Германии, затем убил прохожую женщину и мужчин, а делал он это под песни Бонда.
Также Стивен Баллиет, который в прямом эфире вел трансляцию своих убийств, рассказал суду, что использовал музыку Бонда в качестве саундтрека.
— Слова его песен прославляют национал-социализм и носят антисемитский, расизма и ксенофобии, — заявили в МВД Австрии.
В Британии посадили победительницу конкурса красоты Мисс Гитлер
В Великобритании осудили четырех участников незаконной организации Национальное действие, среди которых оказалась участница конкурса красоты Мисс Гитлер 23-летняя Элис Каттер.
Конкурс красоты Мисс Гитлер — онлайн-мероприятие, которое устраивают для ультраправых девушек с целью выбрать самую красивую “последовательницу Гитлера”.