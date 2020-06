Еліс Каттер: у Британії увязнили конкурсантку Міс Гітлер

У Великій Британії засудили чотирьох учасників незаконної організації Національна дія, серед яких виявилася учасниця конкурсу краси Міс Гітлер 23-річна Еліс Каттер.

Каттер до останнього спростовувала свою причетність до забороненої організації, однак до матеріалів слідства потрапили записи, де дівчина жартувала про те, щоб отруювати газом синагоги і використовувати голову єврея для гри у футбол.

За ґратами дівчина проведе наступні три роки.

Її колишній хлопець Марк Джонс, що також входив до угрупування – цілих п’ять з половиною років. Двоє їхніх посібників отримали вироки чотири та півтора роки ув’язнення.

Конкурс краси Міс Гітлер – онлайн-захід, який влаштовують для ультраправих дівчат з метою обрати найкрасивішу “послідовницю Гітлера”.

Еліс Каттер брала участь у конкурсі під псевдонімом міс Бухенвальд, натякаючи на нацистський табір смерті у Німеччині.

How come we never knew there was a “Miss Hitler” beauty pageant? She looks fuck all like him or does she “miss” him? Anyway she’s just been jailed for being in a far right terrorist group – wonder what her “talent” was? pic.twitter.com/tHyTniL9iB

— Janey Godley (@JaneyGodley) June 9, 2020