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У Британії ув’язнили переможницю конкурсу краси Міс Гітлер

У Великій Британії засудили чотирьох учасників незаконної організації Національна дія, серед яких виявилася учасниця конкурсу краси Міс Гітлер 23-річна Еліс Каттер.

Каттер до останнього спростовувала свою причетність до забороненої організації, однак до матеріалів слідства потрапили записи, де дівчина жартувала про те, щоб отруювати газом синагоги і використовувати голову єврея для гри у футбол.

За ґратами дівчина проведе наступні три роки.

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Її колишній хлопець Марк Джонс, що також входив до угрупування – цілих п’ять з половиною років. Двоє їхніх посібників отримали вироки чотири та півтора роки ув’язнення.

Еліс Каттер: у Британії увязнили конкурсантку Міс Гітлер

Конкурс краси Міс Гітлер – онлайн-захід, який влаштовують для ультраправих дівчат з метою обрати найкрасивішу “послідовницю Гітлера”.

Еліс Каттер брала участь у конкурсі під псевдонімом міс Бухенвальд, натякаючи на нацистський табір смерті у Німеччині.

Організація Національна дія (National Action) відома у Великій Британії своїми радикальними ультраправими поглядами.

Зокрема, її представники були організаторами “святкування” вбивства депутата британського парламенту Джо Кокс у 2016 році.

Джо Кокс була вбита одним із членів Національної дії за декілька днів до референдуму про вихід Великої Британії з Євросоюзу. Кокс активно відстоювала позицію збереження членства.

Джерело: Sky News

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