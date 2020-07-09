СБУ викрила сепаратистів, що агітували за Запорізьку народну республіку

У Запоріжжі контррозвідка СБУ викрила діяльність групи сепаратистів, які займалися активною пропагандою створення так званої Запорізьку народну республіку та співпрацювали із ворожими спецслужбами.

У 2014 році зловмисники всіляко допомагали бойовикам на окупованих територіях Донбасу.

Після повернення до Запоріжжя група сепаратистів почали агітацію за повалення конституційного ладу в місті. Активізація пропаганди відбувалася напередодні українських державних свят.

Читайте: Могли передати дані в “ЛДНР”: екс-податківець торгував даними з бази ДФС











Агітували за “Запорізьку народну республіку”: СБУ викрила банду сепаратистів / 3 фотографии

– Під час обшуків у квартирах злочинців було вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, медалі та нагрудні знаки так званих ЛДНР та РФ, амуніцію, сепаратистську та комуністичну символіку, – йдеться у повідомленні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч. 1 ст. 436-1 (Поширення комуністичної символіки та пропаганда комуністичного режиму) КК України.

ГРУ Росії у Києві

У вівторок, 7 липня, в столиці затримали позаштатного співробітника ГРУ Російської Федерації.

Ним виявився українець, який з 2014 року був одним із кураторів керівництва “ДНР”.

Він курував створення так званого розвідувального управління псевдореспубліки, а також керував агентурною мережею, яка відповідала за підготовку терактів та диверсій на території України.

Офіс генпрокурора інкримінує сепаратисту ч.1 ст. 258-3 ККУ, тобто створення терористичної організації.