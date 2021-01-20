Під Івано-Франківськом затримали командирку бойовиків, яка воювала на боці ЛНР

Контррозвідка СБУ в Івано-Франківській області затримала жінку, яка у 2014 році брала участь у бойових діях проти українських військових на Донбасі.
Слідством встановлено, що затримана на початку російсько-української війни захоплювала будівлі СБУ у Луганську.
Згодом жінка очолила угруповання бойовиків, яке у складі так званого “Третього Станично-Луганського батальйону ВДВ ДШБ” протягом місяців активно обстрілювало українські позиції.
Пізніше, отримавши “підвищення”, у складі відділення артилерійської розвідки так званої “10-ї окремої артилерійської бригади другого армійського корпусу НМ ЛНР” жінка коригувала обстріли позицій підрозділів ЗСУ.
Обвинувальний акт за ч. 1 ст. 258-3 (Участь у терористичній організації) КК України скерували до суду. До засідання жінка перебуватиме під вартою.
На Луганщині судять організатора “референдуму”
На початку січня до суду направлено обвинувальний акт щодо голови “народної ради Луганської області”, який у 2014 році був одним із головних організаторів проведення незаконного референдуму.
Встановлено, що 5 травня 2014 року фігурант (за попередньою інформацією – це Андрій Андрєєв) організував та очолив з’їзд голів районних та міських рад Луганської області, де сепаратист Валерій Болотов здобув повноваження “народного губернатора ЛНР”.
Силовики СБУ затримали Андрія Андрєєва ще у липні 2020 року.
Згодом фігурант під час мітингів у Луганську неодноразово здійснював заклики, направлені на визнання самостійності “ЛНР”.