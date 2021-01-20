Контррозвідка СБУ в Івано-Франківській області затримала жінку, яка у 2014 році брала участь у бойових діях проти українських військових на Донбасі.

Слідством встановлено, що затримана на початку російсько-української війни захоплювала будівлі СБУ у Луганську.

Згодом жінка очолила угруповання бойовиків, яке у складі так званого “Третього Станично-Луганського батальйону ВДВ ДШБ” протягом місяців активно обстрілювало українські позиції.

Пізніше, отримавши “підвищення”, у складі відділення артилерійської розвідки так званої “10-ї окремої артилерійської бригади другого армійського корпусу НМ ЛНР” жінка коригувала обстріли позицій підрозділів ЗСУ.

Обвинувальний акт за ч. 1 ст. 258-3 (Участь у терористичній організації) КК України скерували до суду. До засідання жінка перебуватиме під вартою.











Під Івано-Франківськом затримали командирку бойовиків, яка воювала на боці ЛНР / 3 фотографии

На Луганщині судять організатора “референдуму”

На початку січня до суду направлено обвинувальний акт щодо голови “народної ради Луганської області”, який у 2014 році був одним із головних організаторів проведення незаконного референдуму.

Встановлено, що 5 травня 2014 року фігурант (за попередньою інформацією – це Андрій Андрєєв) організував та очолив з’їзд голів районних та міських рад Луганської області, де сепаратист Валерій Болотов здобув повноваження “народного губернатора ЛНР”.

Силовики СБУ затримали Андрія Андрєєва ще у липні 2020 року.

Згодом фігурант під час мітингів у Луганську неодноразово здійснював заклики, направлені на визнання самостійності “ЛНР”.