Убив з другого удару: у Києві водій-іноземець розправився з пішоходом (18+)

У Києві під час конфлікту посеред дороги водій-іноземець з двох ударів вбив пішохода. Зловмисника правоохоронці затримали через півгодини.

На пішохідному переході на вулиці Городецького стався конфлікт між водієм авто Hyundai та пішоходом, під час якого керманич двічі вдарив перехожого. В результаті чоловік впав на асфальт та помер. Лікарям нічого не залишалось як констатувати смерть потерпілого.

Завдяки відеокамерам правоохоронці швидко встановили та затримали зловмисника.

Водієм виявився іноземець 1994 року народження, який проживає в місті Києві.