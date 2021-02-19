PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

Убив з другого удару: у Києві водій-іноземець розправився з пішоходом (18+)

У Києві під час конфлікту посеред дороги водій-іноземець з двох ударів вбив пішохода. Зловмисника правоохоронці затримали через півгодини.

Убив з другого удару: у Києві водій-іноземець розправився з пішоходом (18+)

На пішохідному переході на вулиці Городецького стався конфлікт між водієм авто Hyundai та пішоходом, під час якого керманич двічі вдарив перехожого. В результаті чоловік впав на асфальт та помер. Лікарям нічого не залишалось як констатувати смерть потерпілого.

Читайте
Побував у поліції: біля метро Чернігівська у Києві знайшли швейцарця без взуття

Завдяки відеокамерам правоохоронці швидко встановили та затримали зловмисника.

Водієм виявився іноземець 1994 року народження, який проживає в місті Києві.

На Харківщині засудили рецидивіста

У Харківській області засудили 45-річного чоловіка, який напав з ножем та побив сковорідкою двох жінок в їхньому будинку.

Правопорушника визнали винним за статтею 187 Розбій КК України та призначили позбавлення волі на вісім років з конфіскацією майна. Також зловмисник повинен відшкодувати жінкам 36 тис. грн.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка