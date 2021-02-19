Убив з другого удару: у Києві водій-іноземець розправився з пішоходом (18+)

У Києві під час конфлікту посеред дороги водій-іноземець з двох ударів вбив пішохода. Зловмисника правоохоронці затримали через півгодини.
На пішохідному переході на вулиці Городецького стався конфлікт між водієм авто Hyundai та пішоходом, під час якого керманич двічі вдарив перехожого. В результаті чоловік впав на асфальт та помер. Лікарям нічого не залишалось як констатувати смерть потерпілого.
Завдяки відеокамерам правоохоронці швидко встановили та затримали зловмисника.
Водієм виявився іноземець 1994 року народження, який проживає в місті Києві.
На Харківщині засудили рецидивіста
У Харківській області засудили 45-річного чоловіка, який напав з ножем та побив сковорідкою двох жінок в їхньому будинку.
Правопорушника визнали винним за статтею 187 Розбій КК України та призначили позбавлення волі на вісім років з конфіскацією майна. Також зловмисник повинен відшкодувати жінкам 36 тис. грн.