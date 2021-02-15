Ламав пальці сковорідкою: на Харківщині засудили рецидивіста за напад на жінок

У Харківській області засудили 45-річного чоловіка, який напав з ножем та побив сковорідкою двох жінок у їхньому будинку.

Раніше судимий чоловік напідпитку йшов вулицею та побачив будинок з незачиненими дверима. Зловмисник зайшов до оселі, у якій була власниця житла зі своєю подругою.

Чоловік почав погрожувати жінкам, вимагав гроші та мобільні телефони. Після відмови злочинець одній з жінок почав ламати пальці рук сковорідкою. На іншу він напав з ножем та поранив у області шиї, рук та грудей.

Розбійник залякав жінок та забрав гроші, ювелірні прикраси та мобільні телефони. Загальна сума збитків – понад 50 тис. грн. Чоловік втік, проте невдовзі його затримали.

Правопорушника визнали винним за статтею 187 Розбій КК України та призначили позбавлення волі на вісім років з конфіскацією майна. Також зловмисник повинен відшкодувати жінкам 36 тис. грн.

У Дніпрі сталося подвійне вбивство

У Дніпрі затримали чоловіка, який скоїв подвійне вбивство. Підозрюваний із товаришем приїхали у гості на застілля, під час якого виникла суперечка, і 53-річну жінку втопили у ванні.

Наступного дня між хлопцями стався конфлікт. Тіло товариша чоловік заховав у спальному мішку на балконі квартири мертвої власниці.

Джерело: Харківська обласна прокуратура