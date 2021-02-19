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Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

Убил со второго удара: в Киеве водитель-иностранец расправился с пешеходом (18+)

В Киеве во время конфликта посреди дороги водитель-иностранец из двух ударов убил пешехода. Злоумышленника правоохранители задержали через полчаса.

Убил со второго удара: в Киеве водитель-иностранец расправился с пешеходом (18+)

На пешеходном переходе на улице Городецкого произошел конфликт между водителем авто Hyundai и пешеходом, во время которого преступник дважды ударил прохожего. В результате мужчина упал на асфальт и умер. Врачам ничего не оставалось как констатировать смерть пострадавшего.

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Благодаря видеокамерам правоохранители быстро установили и задержали злоумышленника.

Водителем оказался иностранец 1994 года рождения, проживающий в Киеве.

На Харьковщине осудили рецидивиста

В Харьковской области засудили 45-летнего мужчину, который напал с ножом и избил сковородкой двух женщин в их доме.

Правонарушителя признали виновным по статье 187 Разбой УК Украины и назначили лишение свободы на восемь лет с конфискацией имущества. Также злоумышленник должен возместить женщинам 36 тыс. грн.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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