Убил со второго удара: в Киеве водитель-иностранец расправился с пешеходом (18+)

В Киеве во время конфликта посреди дороги водитель-иностранец из двух ударов убил пешехода. Злоумышленника правоохранители задержали через полчаса.
На пешеходном переходе на улице Городецкого произошел конфликт между водителем авто Hyundai и пешеходом, во время которого преступник дважды ударил прохожего. В результате мужчина упал на асфальт и умер. Врачам ничего не оставалось как констатировать смерть пострадавшего.
Благодаря видеокамерам правоохранители быстро установили и задержали злоумышленника.
Водителем оказался иностранец 1994 года рождения, проживающий в Киеве.
На Харьковщине осудили рецидивиста
В Харьковской области засудили 45-летнего мужчину, который напал с ножом и избил сковородкой двух женщин в их доме.
Правонарушителя признали виновным по статье 187 Разбой УК Украины и назначили лишение свободы на восемь лет с конфискацией имущества. Также злоумышленник должен возместить женщинам 36 тыс. грн.