Убил со второго удара: в Киеве водитель-иностранец расправился с пешеходом (18+)

В Киеве во время конфликта посреди дороги водитель-иностранец из двух ударов убил пешехода. Злоумышленника правоохранители задержали через полчаса.

На пешеходном переходе на улице Городецкого произошел конфликт между водителем авто Hyundai и пешеходом, во время которого преступник дважды ударил прохожего. В результате мужчина упал на асфальт и умер. Врачам ничего не оставалось как констатировать смерть пострадавшего.

Благодаря видеокамерам правоохранители быстро установили и задержали злоумышленника.

Водителем оказался иностранец 1994 года рождения, проживающий в Киеве.

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