Уночі 12 лютого сталась пожежа у відділенні одного з банків Львова. Загиблих та травмованих унаслідок події немає.

Вогнем пошкоджено 10 кв. м приміщення.

Поліція відкрила кримінальне провадження через умисне знищення або пошкодження майна. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 10 років.

Триває досудове розслідування. Причини виникнення пожежі встановлять після експертизи.

Пожежа в інфекційній лікарні Запоріжжя

Стала відома попередня причина пожежі в інфекційній лікарні Запоріжжя. За словами очільника Запорізької ОДА Олександра Старуха, у палаті реанімації вибухнув апарат штучної вентиляції легень. Пожежної сигналізації там не було.

У результаті надзвичайної події загинуло троє пацієнток. Їм було 91, 76 та 64 років. Вони лікувались від Covid-19 та перебували під апаратами ШВЛ. Також загинула 26-річна лікар Ольга Глива.

Постраждали також анестезіолог і медбрат, їх госпіталізували до лікарні з опіками та отруєнням продуктами горіння.