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Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

Стрілянина біля супермаркету у Харкові: копи затримали зловмисника

Поліцейські затримали зловмисника, який застрелив чоловіка біля супермаркету у Харкові.

Стрілянина біля супермаркету у Харкові: копи затримали зловмисника

У Нацполіції розповіли, що нападником виявився 50-річний чоловік. Його знайшлита затримали за межами Харкова.

Йому загрожує покарання за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України – від 7 до 15 років позбавлення волі.

Також відомо, що правоохоронці вже встановили особу загиблого. Ним виявився 40-річний місцевий житель.

  • Стрілянина у Харкові: копи затримали зловмисника
  • Стрілянина у Харкові: копи затримали зловмисника
  • Стрілянина у Харкові: копи затримали зловмисника
  • Стрілянина у Харкові: копи затримали зловмисника
  • Стрілянина у Харкові: копи затримали зловмисника
  • Стрілянина у Харкові: копи затримали зловмисника
  • Стрілянина у Харкові: копи затримали зловмисника
  • Стрілянина у Харкові: копи затримали зловмисника
Стрілянина біля супермаркету у Харкові: копи затримали зловмисника / 4 фотографии

Стрілянина у Харкові

22 лютого у Харкові сталася стрілянина біля супермаркету. Зловмисник вистрілив у голову чоловікові, в результаті чого останній помер на місці події.

Злочинець одразу зник на авто, а правоохоронцям довелося вводити план Сирена, щоб затримати стрілка.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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