У Харкові на вході в один з супермаркетів розстріляли людину. Злочинця шукає поліція.
Інцидент стався біля ЖК Ультра близько 19.30.
За словами очевидців, молоду людину вбили одним пострілом у голову. За попередніми данними, загиблий був 1981 року народження.
Поліція оголосила план Сирена. Копи шукають два автомобіля – білу Audi з чорним дахом і Subaru.
Цікаво, що момент вбивства не зняли камери відеоспостереження, бо вони були заглушені.
У Харківській поліції розповіли, що інформацію про постріли вони отримали о 19.40.
– За адресою виїхали керівництво та слідчо-оперативна група районного управління поліції. Поліцейські здійснюють огляд місця події, збирають речові докази, встановлюють та опитують свідків, – зазначили у поліції.
Стрілянина у Харкові
21 лютого у Харкові сталася стрілянина в аптеці. Відвідувачі посварилися із провізором через продаж ліків без рецепту.
На щастя ніхто не постраждав, але одна з куль пошкодила припарковану поблизу автівку.
Працівники поліції затримали 20 учасників конфлікту віком від 20 до 40 років.