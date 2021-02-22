У Харкові на вході в один з супермаркетів розстріляли людину. Злочинця шукає поліція.

Інцидент стався біля ЖК Ультра близько 19.30.

За словами очевидців, молоду людину вбили одним пострілом у голову. За попередніми данними, загиблий був 1981 року народження.

Поліція оголосила план Сирена. Копи шукають два автомобіля – білу Audi з чорним дахом і Subaru.

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Цікаво, що момент вбивства не зняли камери відеоспостереження, бо вони були заглушені.

У Харківській поліції розповіли, що інформацію про постріли вони отримали о 19.40.

– За адресою виїхали керівництво та слідчо-оперативна група районного управління поліції. Поліцейські здійснюють огляд місця події, збирають речові докази, встановлюють та опитують свідків, – зазначили у поліції.











У Харкові біля входу в магазин розстріляли людину: оголошено план Сирена / 3 фотографии

Стрілянина у Харкові

21 лютого у Харкові сталася стрілянина в аптеці. Відвідувачі посварилися із провізором через продаж ліків без рецепту.

На щастя ніхто не постраждав, але одна з куль пошкодила припарковану поблизу автівку.

Працівники поліції затримали 20 учасників конфлікту віком від 20 до 40 років.