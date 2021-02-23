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Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

Стрельба возле супермаркета в Харькове: копы задержали злоумышленника

Полицейские задержали злоумышленника, который застрелил мужчину возле супермаркета в Харькове.

Стрельба возле супермаркета в Харькове: копы задержали злоумышленника

В Нацполиции рассказали, что нападавшим оказался 50-летний мужчина. Его нашли и задержали за пределами Харькова.

Ему грозит наказание по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины — от 7 до 15 лет лишения свободы.

Также известно, что правоохранители уже установили личность погибшего. Им оказался 40-летний местный житель.

  • Стрельба в Харькове: копы задержали злоумышленника
  • Стрельба в Харькове: копы задержали злоумышленника
  • Стрельба в Харькове: копы задержали злоумышленника
  • Стрельба в Харькове: копы задержали злоумышленника
  • Стрельба в Харькове: копы задержали злоумышленника
  • Стрельба в Харькове: копы задержали злоумышленника
  • Стрельба в Харькове: копы задержали злоумышленника
  • Стрельба в Харькове: копы задержали злоумышленника
Стрельба возле супермаркета в Харькове: копы задержали злоумышленника / 4 фотографии

Стрельба в Харькове

22 февраля в Харькове произошла стрельба возле супермаркета. Злоумышленник выстрелил в голову мужчине, в результате чего последний умер на месте происшествия.

Преступник сразу скрылся на авто, а правоохранителям пришлось вводить план Сирена, чтобы задержать стрелка.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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