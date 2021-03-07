Внаслідок ДТП у Польщі з українцями загинуло п’ятеро пасажирів, загибель шостої людини не підтвердилася.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Станом на ранок 7 березня у лікарнях перебуває 28 осіб, з яких дев’ятеро – у критичному стані.

На місці працюють представники Генерального консульства України в Любліні.

Завдяки їхнім зусиллям 24 особи, які отримали легкі травми внаслідок ДТП у Польщі, було відправлено до України.

ДТП у Польщі

Ввечері 6 березня ДТП у Польщі сталося поблизу прикордонного пункту пропуску Корчова–Краківець.

За попередніми даними, водій автобуса Познань-Херсон не впорався з кермуванням. У салоні перебувало 57 осіб, усі – громадяни України.

Внаслідок ДТП у Польщі загинуло 5 осіб та 35 осіб госпіталізовано до лікувальних закладів.

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих пасажирів.