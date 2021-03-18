У Києві приватна лабораторія підробляла сертифікати та довідки про тестування на коронавірус. Залежно від терміну виконання вартість документу коливалась від 900 до 1,8 тис. грн.

Із лютого до 17 березня в закладі виготовили та продали щонайменше 80 фальсифікованих документів на суму понад 135 тис. грн.

Правоохоронці встановили, що клієнтів для лабораторії шукав киянин. Чоловік знаходив осіб, які планували поїздку за кордон, та пропонував їм отримати довідку з негативним результатом тесту на Covid-19 без проходження обстеження.

Крім того, в лабораторії змінювали результати тестів на коронавірус із негативного на позитивний.

Під час обшуків в приміщенні лабораторії, за місцем проживання фігурантів, а також у їхніх автомобілях поліцейські вилучили бланки сертифікатів та довідок із печатками лабораторії, понад 500 тис. грн готівки у різній валюті, чорнові записи.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства, вчиненого у великих розмірах, та шахрайства шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки.



























Від 900 грн: у Києві лабораторія підробляла результати тестів на коронавірус / 7 фотографий

Продаж фальшивих довідок у турагенції на Рівненщині

На початку березня рівненські поліцейські затримали власницю турагенції, яка продавала підроблені медичні довідки про відсутність Covid-19 для виїзду за кордон.

31-річна жителька Костопелю відкрила нелегальний “медичний заклад” у власній турфірмі ще в жовтні 2020 року. Довідки, вартістю 400-500 грн, жінка створювала на бланках, які знайшла в інтернеті. Детальніше про продаж фальшивих довідок у турагенції на Рівненщині читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Нацполіція, Київська міська прокуратура

Фото: Нацполіція, Київська міська прокуратура