На Рівненщині жінка продавала фальшиві довідки про відсутність Covid-19

На Рівненщині поліцейські затримали власницю турагенції, яка продавала підроблені медичні довідки про відсутність Covid-19 для виїзду за кордон.

31-річна жителька Коростопелю відкрила нелегальний “медичний заклад” у власній турфірмі ще у жовтні 2020 року.

Довідки правопорушниця створювала на бланках, які знайшла в інтернеті, а отримувала за це від 400 до 500 грн.

9 березня правоохоронці провели в турагенції обшук, в ході якого вилучили банківські картки, техніку, чернетку із записами замовлень та 30 бланків відповідних довідок.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 358 про підроблення документів, збут чи використання печаток, штампів та бланків, слідчі дії тривають.

Фальшиві тести на коронавірус

У Краматорську затримали жінку, яка організувала у власній квартирі лабораторію для ПЛР-тестування на Covid-19 та продавала довідки про відсутність хвороби.

Одна довідка коштувала 800 грн. За чотири місяці порушниця заробила понад 150 тис. грн.