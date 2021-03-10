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Факти / Надзвичайні події
Софія Зінов'єва |

На Рівненщині власниця турагенції продавала фальшиві Covid-довідки

На Рівненщині поліцейські затримали власницю турагенції, яка продавала підроблені медичні довідки про відсутність Covid-19 для виїзду за кордон.

На Рівненщині власниця турагенції продавала фальшиві Covid-довідки

31-річна жителька Коростопелю відкрила нелегальний “медичний заклад” у власній турфірмі ще у жовтні 2020 року.

Довідки правопорушниця створювала на бланках, які знайшла в інтернеті, а отримувала за це від 400 до 500 грн.

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9 березня правоохоронці провели в турагенції обшук, в ході якого вилучили банківські картки, техніку, чернетку із записами замовлень та 30 бланків відповідних довідок.

На Рівненщині жінка продавала фальшиві довідки про відсутність Covid-19

Наразі відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 358 про підроблення документів, збут чи використання печаток, штампів та бланків, слідчі дії тривають.

Фальшиві тести на коронавірус

У Краматорську затримали жінку, яка організувала у власній квартирі лабораторію для ПЛР-тестування на Covid-19 та продавала довідки про відсутність хвороби.

Одна довідка коштувала 800 грн. За чотири місяці порушниця заробила понад 150 тис. грн.

Джерело: МВС

Фото: МВС

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