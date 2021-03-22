У Житомирі чоловік підірвався на гранаті, намагаюсь втекти від поліцейських. Інцидент трапився увечері 21 березня.
35-річного водія зупинили правоохоронці за порушення правил дорожнього руху. Однак він не вийшов з авто на вимогу.
– У цей момент чоловік знаходився у салоні у бронежилеті та касці та поводився неадекватно, зокрема говорив до себе, – зазначають поліцейські.
Після цього він намагався втекти, не впорався з керуванням і зіткнувся з припаркованим автомобілем Ford Transit. Потім чоловік вийшов з салону авто, тримаючи у руках гранату. Ймовірно, він мав намір кинути її у бік поліцейських, але через брак навичок, пристрій вибухнув у нього в руці.
У результаті вибуху 35-річний житель обласного центру отримав травми у вигляді травматичної ампутації правого передпліччя, чисельні рвані рани правої ноги та правої поперекової ділянки.
Поліція відкрила три кримінальні провадження за фактом замаху на життя правоохоронців, погрози та насильства, а також незаконного поводження зі зброєю.
Під час обшуків за місцем проживання фігуранта справи був вилучений порошок, ймовірно, наркотичного складу.
Кришка люка вбила дитину
У Львові 21 березня сталася смертельна ДТП. Авто наїхало на кришку каналізаційного люка – вона вилетіла у лобове скло іншого транспортного засобу.
У результаті цього загинув 11-річний хлопчик, який сидів на передньому сидінні.