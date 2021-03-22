У Житомирі чоловік підірвався на гранаті, намагаюсь втекти від поліцейських. Інцидент трапився увечері 21 березня.

35-річного водія зупинили правоохоронці за порушення правил дорожнього руху. Однак він не вийшов з авто на вимогу.

– У цей момент чоловік знаходився у салоні у бронежилеті та касці та поводився неадекватно, зокрема говорив до себе, – зазначають поліцейські.

Після цього він намагався втекти, не впорався з керуванням і зіткнувся з припаркованим автомобілем Ford Transit. Потім чоловік вийшов з салону авто, тримаючи у руках гранату. Ймовірно, він мав намір кинути її у бік поліцейських, але через брак навичок, пристрій вибухнув у нього в руці.

У результаті вибуху 35-річний житель обласного центру отримав травми у вигляді травматичної ампутації правого передпліччя, чисельні рвані рани правої ноги та правої поперекової ділянки.

Поліція відкрила три кримінальні провадження за фактом замаху на життя правоохоронців, погрози та насильства, а також незаконного поводження зі зброєю.

Під час обшуків за місцем проживання фігуранта справи був вилучений порошок, ймовірно, наркотичного складу.

Кришка люка вбила дитину

У Львові 21 березня сталася смертельна ДТП. Авто наїхало на кришку каналізаційного люка – вона вилетіла у лобове скло іншого транспортного засобу.

У результаті цього загинув 11-річний хлопчик, який сидів на передньому сидінні.