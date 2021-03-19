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Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

Заради спадку: на Київщині юнак найняв товариша, який зарізав його батька

У селі Гнідин Київської області чоловік пробрався до одного з будинків та кинувся з ножем на господаря.

Заради спадку: на Київщині юнак найняв товариша, який зарізав його батька

У будинку тоді перебували дружина та діти загиблого. Злочинець завдав чоловіку 25 ножових поранень, а потім втік.

Вбивцею виявився 19-річний киянин. Юнака затримали у Броварському районі. Там він переховувався на дачі.

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Виявилося, що вбивство зловмиснику замовив 19-річний син жертви.

– Хлопець повідомив товаришу план будинку, а також місце розташування усіх членів родини. Після смерті батька хлопець мав на меті отримати його спадок. Частину отриманих грошей молодик планував заплатити товаришу за скоєне вбивство, а решту витратити на власні потреби, – розповіли у поліції.

Обох чоловіків затримали. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за п. 6, п. 11 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України. Їм загрожує від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.

  • Заради спадку: на Київщині юнак найняв товариша, який зарізав його батька
  • Заради спадку: на Київщині юнак найняв товариша, який зарізав його батька
  • Заради спадку: на Київщині юнак найняв товариша, який зарізав його батька
  • Заради спадку: на Київщині юнак найняв товариша, який зарізав його батька
Заради спадку: на Київщині юнак найняв товариша, який зарізав його батька / 2 фотографии

На Одещині чоловік до смерті забив пенсіонера

В Одеській області чоловік вбив свого односельця через гроші. 28-річний мешканець Ананьївської ОТГ завітав до будинку 81-річного дідуся з проханням позичити гроші.

Після відмови чоловік почав бити односельця молотком по голові, завдавши близько десяти ударів.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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