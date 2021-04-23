По меньшей мере 13 пациентов с Covid-19 погибли во время пожара 23 апреля в частной больнице индийского города Вирари.

На момент, когда произошло чрезвычайное происшествие, около 03.15 по местному времени, в заведении находилось 90 больных.

Пожар, возникший в результате взрыва в кондиционере отделения интенсивной терапии, ликвидировали за два часа, сообщает представитель службы ликвидации последствий стихийных бедствий.

Спасенных пациентов перевели в соседнее учреждение здравоохранения.

В марте из-за пожара в больнице Мумбаи, которая оказывает помощь больным с Covid-19, погибло девять пациентов.

21 апреля в медицинском учереждении города Нашик погибли 29 человек из-за низкого уровня кислорода после его утечки в резервуар.

Критическое количество больных Covid-19 в Индии

По состоянию на 22 апреля зафиксировали критическое количество больных Covid-19 в Индии – почти 315 тыс. новых случаев. Это стало мировым рекордом.

Эксперты убеждены, что к коллапсу системы здравоохранения Индии привело преждевременное ослабление карантина.

Власти страны объявили о запрете поездок на всех видах транспорта внутри страны. Такой жесткий запрет не касается только медицинских работников и госслужащих.

Источник: Xinhuanet