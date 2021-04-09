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Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

На Київщині інтимне побачення між чоловіками закінчилося кривавою смертю

У Київській області 41-річного чоловіка знайшли мертвим у власному будинку – він лежав у крові, а з його спини стирчав ніж. Виявилося, що вбивцю він самостійно привіз додому.

двоє чоловіків, чоловіки, ЛГБТ

Напередодні загиблий на спеціальному інтернет-каналі сексуальних розваг познайомився з 25-річним хлопцем з Києва. Чоловіки домовилися про зустріч, яка передбачала інтимний масаж. За таку послугу 25-річний киянин мав отримати 500 грн.

“Масажист” напав на чоловіка з викруткою, коли той вішав куртку. Після цього він взяв на кухні ножа та наніс ще кілька ударів, внаслідок яких власник будинку помер.

– Я думав, приїду до нього додому, він дасть грошей, а я його обману. Але коли приїхали додому, він почав відмовляти, ні-ні-ні. Мені стало страшно, що він зі мною зробить якісь погані інтимні речі.  Тому я його вдарив, а потім схопився за ніж, – розповів вбивця.

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У Києві чоловік вбив коханця дружини

У Києві чоловік прийшов додому і побачив дружину зі знайомим. Між чоловіками почалася бійка – 59-річний власник будинку вдарив опонента ножем, внаслідок отриманих травм він помер.

Жінка також травмувалася, коли намагалася розборонити бійку.

Джерело: Надзвичайні новини

Фото: Depositphotos

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