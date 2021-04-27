У Вінниці чоловіка, який молотком убив свою сім’ю, засуджено до довічного ув’язнення. Трагедія трапилася ще у 2018 році – 32-річний вінничанин перед Новим Роком забив до смерті свою дружину, матір та двох малолітніх дітей трьох та семи років.

Виявилося, що чоловік здійснив жорстоку розправу над рідними заради іншої жінки. Таким чином він хотів розірвати старі стосунки. Після вбивства мешканець Вінниці викинув молоток на сміттєзвалище та поїхав купляти новорічні подарунки сім’ї нової обраниці.

Чоловік до останнього заперечував свою причетність до вбивства. Однак правоохоронцям вдалося серед сміття знайти молоток з ДНК загиблих.

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Після цього підозрюваний зізнався у злочині, однак заявив, що під час вбивства не усвідомлював своїх дій. Однак експертиза встановила протилежне.

27 квітня судді засудили 32-річного мешканця Вінниці до довічного ув’язнення.

Підліток вбив батьків і брата

У Києві 16-річний хлопець вбив батьків та молодшого брата. Після цього підліток кілька днів проживав у будинку з тілами рідних.

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