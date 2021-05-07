У Києві пожежа у двоповерховому житловому будинку забрала життя пари закоханих. Решті мешканців будинку вдалося врятуватися.

Тієї ночі вогонь за лічені хвилини охопив увесь правий бік будинку та перекинувся на дах.

Для порятунку чоловіки підставляли драбини і витягували дітей з вікон. Деякі мешканці спускалися по газовій трубі будинку.



















Поки дівчина спала, хлопець помирав: у Києві в пожежі загинула пара закоханих / 5 фотографий

Вже незабаром приїхали рятувальники, однак загасити полум’я вдалося не одразу.

– Біля будинку був лише один пожежний гідрант, але потрібного тиску він не міг дати. Тому додаткова пожежна техніка прокладала магістральні лінії для подачі води, а також підвозила воду на відстані приблизно 1 км, – розповів співробітник держслужби з надзвичайних ситуацій Києва Олександр Макушенко.

Загиблим дівчині і хлопцеві було 22 і 25 років. Коли рятувальники дісталися до їхньої орендованої квартири, рятувати було нікого.

– Хлопець обгорів повністю. А дівчина спала на дивані. І одна сторона обгоріла, а друга трошки менше, – розповів один із сусідів.

Усі мешканці двоповерхівки переконані, що така масштабна пожежа не могла статися через свічки або сигарети: будинок могли підпалити.

Що насправді стало причиною трагедії, найближчим часом встановлять експерти.

Погорільцям, які лишилися без житла, чиновники запропонували кімнати в гуртожитку. За чиї кошти відновлюватимуть будинок – поки невідомо.

Пожежа в Житомирі

На початку квітня в Житомирі сталася смертельна пожежа в багатоповерхівці.

Рятувальників викликали сусіди, які побачили клуби темного диму з вікна квартири на першому поверсі.

Із задимленого приміщення пожежникам вдалося врятувати власника квартири.

Після надання першої медичної допомоги пенсіонера з отруєнням чадним газу госпіталізували до лікарні.

Обгоріле тіло 46-річного сина власника квартири знайшли в останній кімнаті квартири. Врятувати чоловіка не вдалося.