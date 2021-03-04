Суд у смартфоні: які послуги можуть перейти в онлайн і чи вдасться побороти корупцію

Днями президент Володимир Зеленський анонсував створення в Україні так званого суду в смартфоні. На його думку, завдяки цьому більшість бюрократичних процедур перейдуть в онлайн, що прискорить судовий процес, мінімізує корупцію та можливості для зловживань.

Факти ICTV поспілкувалися з міжнародним консультантом з кібербезпеки Михайлом Чайкіним, і з’ясували, чи вдасться реалізувати цей проект, що для цього потрібно і у скільки він може обійтися.

Ресурси для створення

У 2017 році Михайло Чайкін був одним із українських спеціалістів, кого запросили до Республіки Казахстан для розробки ІТ-стратегії Верховного суду країни. Тому про те, як має працювати система, він знає з власного досвіду.

Фахівець пояснює: суд у смартфоні у повному розумінні того, як це можна собі уявити, є в Казахстані.

– Наразі в країні онлайн доступні відеозасідання зі смартфона, подання позовної заяви, подання документів, автоматичний розподіл справ. Але Казахстан пройшов дуже довгий шлях і лише приблизно через 15 років дійшов до точки, з якої можна впроваджувати такі проекти. Крім того, в Казахстані спочатку провели велику агітаційну роботу, щоб люди почали довіряти електронним послугам і подавали документи в електронному вигляді, – зазначає експерт.

Наразі республіка в рейтингу Doing Business посідає перші місця за рівнем автоматизації судової діяльності, оскільки нічого більш досконалого поки що не створили.

Водночас в Україні для створення суду в смартфоні бракує не так коштів, як людського ресурсу, оскільки п’ять років тому Казахстан запроваджував нові ІТ-рішення в судовій системі із залученням українських спеціалістів, яких зараз не долучають до цього проекту.

Із точки зору грошових ресурсів, на думку Михайла Чайкіна, такий проект потягне на щонайменше кілька десятків мільйонів гривень, якщо починати правильно працювати над ним з етапу проектування, розробки стратегії розвитку, технічного завдання. Тому загалом це підйомна для держави сума.

Читайте Рада підтримала відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів

Які судові послуги можуть перейти в онлайн-формат

Михайло Чайкін пояснює: щоб визначити перелік послуг, які можна перевести в онлайн-формат, потрібно проаналізувати все законодавство України, починаючи з Конституції, і описати усі варіанти, як громадянин або юридична особа може взаємодіяти з судом.

– Якщо говорити загалом, то це може бути подання електронного позову, додавання матеріалів справи в електронному вигляді, медіативна процедура, – зазначає він.

Водночас експерт наголошує, що багато судових послуг уже доступні в електронному вигляді, тому доцільність створення окремого застосунку викликає запитання.

– Автоматичний розподіл судових рішень уже використовується кілька років. Через електронний кабінет можна подати електронну судову заяву. Реєстр досудових рішень також вже є. Можна навіть зараз зайти на сайт електронного суду і отримати повний витяг з реєстру щодо справи, яка вас цікавить, – додає він.

Натомість Михайло Чайкін звертає увагу, що раціональніше було б не створювати окремі застосунки, а налагодити вже чинні механізми, наприклад роботу системи Д-3, яка відповідає за документообіг у судовому процесі.

Чи допоможе суд у смартфоні позбутися корупції і які є ризики

На думку фахівця з кібербезпеки, суд у смартфоні не надто може змінити ситуацію з корупцією в українських судах.

– ІТ – це інструмент. А корупцію створює не ІТ, а конкретні люди. Ймовірно, її фокус може зміститися з суддів, які будуть більш контрольовані, до якихось системних адміністраторів, у яких буде доступ до того ж реєстру судових рішень або до якихось інших ІТ-систем, – зазначає він.

Щодо рівня захищеності персональних даних у такому застосунку прогнози експерта також невтішні. За словами Михайла Чайкіна, ризик викрадення як був, так і залишається. Хоча ситуація може навіть погіршитися, якщо технічна реалізація проекту буде на неналежному рівні.

Також окреме занепокоєння в експерта викликає те, як у наших реаліях реалізувати підпис громадянина зі смартфона, який підтверджує, що це саме він подав заяву. Оскільки у тому ж Казахстані кожен може замовити SIM-картку в мобільного оператора зі створеним для нього електронним цифровим підписом.

– В Україні є Bank ID, але враховуючи кількість скандалів із витоком персональних даних, це не дуже надійний спосіб. Ще один варіант – Mobile ID, користуватися яким надають можливість не всі мобільні оператори. Гарантії, що це саме конкретний громадянин подав заяву, немає, – говорить фахівець.

Тому Михайло Чайкін переконаний, що суд у смартфоні – це дуже гучна заява, але без проведення відповідних робіт і наявності українських спеціалістів, які все це проаналізують, зроблять дорожню карту впровадження, нема про що й говорити.

Тим часом президент Володимир Зеленський анонсував не тільки створення суду в смартфоні, а й загалом реформу правосуддя. Зокрема, за його словами, в Україні з’явиться суд присяжних, а також буде вдосконалено процедуру відбору кандидатів до Вищої ради правосуддя.