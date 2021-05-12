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Факти / Надзвичайні події
Юлія Захарченко |

Стрілянина в Києві: поліція затримала чоловіка, який поранив знайомого

Стрілянина в Києві: поліція затримала чоловіка, який поранив знайомого

У Києві у Солом’янському районі сталася стрілянина. Між двома чоловіками виник конфлікт, один з них отримав поранення.

Подія сталася на вулиці Волгоградській. За даними поліції, між 33-річним потерпілим та його товаришем виник конфлікт.

Один з чоловіків дістав пістолет, декілька разів вистрілив в іншого та втік. Правоохоронці отримали прикмети стрілка та обстежили навколишню територію.

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Згодом поліцейські побачили схожого за описом чоловіка та зупинили його для перевірки. У правопорушника під час поверхневого огляду виявили травматичний пістолет.

Підозрюваного місцевого мешканця 1974 року затримали правоохоронці, потерпілого доставили до лікарні. У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 296 (Хуліганство) КК України. Нападнику може загрожувати до семи років ув’язнення.

  • Стрілянина у Києві – у Солом'янському районі стався конфлікт між знайомими
  • Стрілянина у Києві – у Солом'янському районі стався конфлікт між знайомими
  • Стрілянина у Києві – у Солом'янському районі стався конфлікт між знайомими
  • Стрілянина у Києві – у Солом'янському районі стався конфлікт між знайомими
  • Стрілянина у Києві – у Солом'янському районі стався конфлікт між знайомими
  • Стрілянина у Києві – у Солом'янському районі стався конфлікт між знайомими
Стрілянина в Києві: поліція затримала чоловіка, який поранив знайомого / 3 фотографии

Стрілянина у Харкові

Наприкінці квітня через стрілянину в Харкові двох чоловіків доставили до лікарні з пораненнями. Зухвальна стрілянина сталася у черзі біля одного з буфетів.

Під час перебування у черзі біля закладу громадського харчування, який працював на виніс, між чоловіками виник конфлікт. Правопорушник дістав пістолет та здійснив постріли. Читайте детальніше про стрілянину в Харкові на сайті Факти ICTV.

Джерело: МВС

Фото: Pexels

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