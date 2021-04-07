Національне антикорупційне бюро затримало двох адвокатів, які мали передати хабар у розмірі $100 тис. голові Окружного адмінсуду Києва Павлу Вовку.

За даними НАБУ, затримали двох адвокатів-посередників, яких викрили у хабарі за винесення рішення у справі, яка слухається в Окружному адміністративному суді Києва. Їм мають оголосити про підозру.

За місцем виявлення хабаря НАБУ знайшло предмети, зовні схожі на антикваріат, документи на ім’я голови ОАСК та його близького родича.

Окрім того, детективи виявили великі обсяги іноземної готівки – понад $3,7 млн, €840 тис., £20 тис., 230 тис. грн і 100 шекелів.























$3,7 млн і 100 шекелів готівкою: адвоката із хабарем для судді Вовка затримано / 6 фотографий

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6 квітня НАБУ викрило адвокатів на отриманні хабаря у розмірі $100 тис. Серед них був близький родич голови ОАСК Павла Вовка.

За даними слідства, адвокати мали передати ці гроші Вовку для вирішення питання з одним із суддів ОАСК про позитивне рішення у справі за позовом суб’єкта господарювання.