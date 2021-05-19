Вранці 19 травня у Дніпровському районі Києва випадкові перехожі знайшли вбитим 27-річного хлопця.

Інцидент стався на вулиці Новаторів. Після приїзду поліції стало зрозуміло, що хлопець загинув насильницькою смертю.

На його тілі судмедексперт виявив близько 18 ножових поранень та численні забої. Точна причина смерті хлопця буде встановлена незабаром.

На місці кривавої знахідки працюють слідчі та кінологи зі службовими собаками. Проводяться оперативно-розшукові заходи.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України.

Тому, хто позбавив хлопця життя, загрожує позбавлення волі на строк до 15-ти років.

Вбивство родини в Києві

Наприкінці квітня 16-річний підліток скоїв потрійне вбивство у Києві, жертвами якого стали його батько, матір та 8-річний братик.

З’ясувалося, що під час чергового конфлікту з батьками хлопець спричинив ножем смертельні поранення своєму батьку та матері.

Після цього він так само вбив малолітнього брата, який став свідком розправи над батьками.

Відомо, що 16-річний хлопець не перебував на обліку в службах, які протидіють домашньому насильству.

Кримінальне провадження відкрито за п. п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство двох і більше осіб, а також вбивство малолітньої дитини) КК України.

Обставини та мотиви вбивства встановлює слідство.