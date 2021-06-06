У Польщі обірвався ліфт з українцями

У місті Лодзь (Польща) обірвався ліфт з українцями – двома чоловіками, які обслуговували шахту ліфта. Вони фарбували шахту ліфта, перебуваючи на його даху.

З незрозумілих причин в один момент кабіна ліфта впала з 15-го поверху, тобто приблизно з висоти близько 40 м. Чоловіків врятувало те, що спрацював гальмівний механізм.

Постраждалих українців витягли, обох громадян України у віці 41 та 42 років госпіталізували до лікувального закладу.

Один з них перебуває у важкому стані. На місці події працюють правоохоронці, причини аварії наразі невідомі.

У поліції підкреслюють, що ще зарано говорити про причини падіння ліфта. Слідчі також перевіряють, чи забезпечив роботодавець умови для безпечного виконання дорученої ним роботи.

Українець намагався вивезти ліки на 10 млн грн

На кордоні з Польщею 35-річний чоловік намагався вивезти ліки на загальну суму понад 10 млн грн. Підозрюваний ховав у авто близько 300 ампул з дорогими препаратами.

Він розповів митникам, що його попросили це зробити, однак вартість лікарських засобів чоловік не знав. Правоохоронці склали протокол за цим фактом, справу скерують до суду.

Джерело: TVN24