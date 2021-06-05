На кордоні з Польщею затримали авто при спробі вивезти з України ліки на 10 млн грн

У наземному прикордонному переході між Україною та Польщею в пункті пропуску Рава-Руська 35-річний чоловік намагався вивезти лікарські засоби.

Українець обрав смугу руху “зелений коридор” для проходження митного контролю. Проте під час огляду митники знайшли у транспортному засобі, на якому прямував чоловік, близько 300 ампул з ліками.

У Державній митній службі зазначили, що орієнтовна вартість однієї ампули становиться близько 35-40 тис. грн, тож загальна сума лікарських засобів – понад 10 млн грн.

Сам водій розповів, що його попросили перевезти ліки через кордон, проте їхню вартість українець не знав. Правоохоронці склали протокол за статтею 471 (Порушення порядку проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю) Митного кодексу України. Розслідування триває.

Хабарі на Волині

У Волинській області ДБР викрило злочинну схему. Начальник митниці на Волині систематично збирав гроші, отримані від хабарів.

Правоохоронці провели обшуки та вилучили з його авто понад $700 тис. готівковими коштами. Підозрюваний ховав гроші у транспортному засобі, який залишив на стаціонарному посту.