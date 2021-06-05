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Факти / Надзвичайні події
Юлія Захарченко |

На кордоні з Польщею затримали авто при спробі вивезти з України ліки на 10 млн грн

На кордоні з Польщею затримали авто при спробі вивезти з України ліки на 10 млн грн

У наземному прикордонному переході між Україною та Польщею в пункті пропуску Рава-Руська 35-річний чоловік намагався вивезти лікарські засоби.

Українець обрав смугу руху “зелений коридор” для проходження митного контролю. Проте під час огляду митники знайшли у транспортному засобі, на якому прямував чоловік, близько 300 ампул з ліками.

У Державній митній службі зазначили, що орієнтовна вартість однієї ампули становиться близько 35-40 тис. грн, тож загальна сума лікарських засобів – понад 10 млн грн.

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Сам водій розповів, що його попросили перевезти ліки через кордон, проте їхню вартість українець не знав. Правоохоронці склали протокол за статтею 471 (Порушення порядку проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю) Митного кодексу України. Розслідування триває.

Хабарі на Волині

У Волинській області ДБР викрило злочинну схему. Начальник митниці на Волині систематично збирав гроші, отримані від хабарів.

Правоохоронці провели обшуки та вилучили з його авто понад $700 тис. готівковими коштами. Підозрюваний ховав гроші у транспортному засобі, який залишив на стаціонарному посту.

Фото: Pexels

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