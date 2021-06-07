Вранці 7 червня на півдні Пакистану зіткнулися два швидкісні поїзди. Внаслідок трагедії загинуло щонайменше 30 пасажирів.

Місцеві чиновники повідомляють, що один з потягів зійшов з рейок, після цього інший наїхав на нього. Причину зіткнення та сходження з рейок поки встановлюють. Наразі близько 20 пасажирів перебувають під уламками, їх намагаються визволити рятувальники.

Частину постраждалих госпіталізували до лікарень у важкому стані, загалом їх близько 100.

Всього у двох поїздах перебувало близько 1,1 тис. осіб. За даними пакистанських ЗМІ, в одному з експресів група людей їхала на весілля.

У Китаї поїзд збив на смерть залізничників

У Китаї поїзд збив вісьмох людей, які були співробітниками залізниці. У момент трагедії робітники ремонтували колію, аж раптом на них наїхав поїзд. Внаслідок трагедії всі восьмеро залізничників загинули.