Вранці 7 червня на півдні Пакистану зіткнулися два швидкісні поїзди. Внаслідок трагедії загинуло щонайменше 30 пасажирів.
Місцеві чиновники повідомляють, що один з потягів зійшов з рейок, після цього інший наїхав на нього. Причину зіткнення та сходження з рейок поки встановлюють. Наразі близько 20 пасажирів перебувають під уламками, їх намагаються визволити рятувальники.
Частину постраждалих госпіталізували до лікарень у важкому стані, загалом їх близько 100.
Всього у двох поїздах перебувало близько 1,1 тис. осіб. За даними пакистанських ЗМІ, в одному з експресів група людей їхала на весілля.
У Китаї поїзд збив на смерть залізничників
У Китаї поїзд збив вісьмох людей, які були співробітниками залізниці. У момент трагедії робітники ремонтували колію, аж раптом на них наїхав поїзд. Внаслідок трагедії всі восьмеро залізничників загинули.