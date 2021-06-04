Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

Ремонтували колію: у Китаї поїзд на смерть збив 9 залізничників

поїзд, залізниця

У Китаї поїзд збив працівників залізниці – дев’ять осіб загинули. Трагедія трапилася вранці, 4 червня, у провінції Ганьсу, що у центральній частині країни.

Співробітники залізничної дороги проводили ремонтні роботи на лінії, коли на них наїхав поїзд. На місце прибули медики та аварійні бригади.

Наразі правоохоронці та чиновники залізниці з’ясовують, чому бригаду не  попередили про наближення поїзда. Китайці засмучені трагедією і не розуміють, як машиніст міг не знати про ремонтні роботи.

Читайте
Приїхав до дідуся: на Чернігівщині помер підліток через селфі на даху поїзда

Поїзд збив підлітка

У Чернігівській області поїзд збив неповнолітнього хлопця. Трагедія трапилася наприкінці березня.

Підліток рухався вздовж колії, коли на нього наїхав поїзд. За попередньою інформацією, у цей момент він міг слухати музику у навушниках.

Хлопця забрала швидка допомога, однак медикам не вдалося його врятувати – він помер у реанімації.

Джерело: ВВС

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка