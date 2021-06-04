У Китаї поїзд збив працівників залізниці – дев’ять осіб загинули. Трагедія трапилася вранці, 4 червня, у провінції Ганьсу, що у центральній частині країни.

Співробітники залізничної дороги проводили ремонтні роботи на лінії, коли на них наїхав поїзд. На місце прибули медики та аварійні бригади.

Наразі правоохоронці та чиновники залізниці з’ясовують, чому бригаду не попередили про наближення поїзда. Китайці засмучені трагедією і не розуміють, як машиніст міг не знати про ремонтні роботи.

Поїзд збив підлітка

У Чернігівській області поїзд збив неповнолітнього хлопця. Трагедія трапилася наприкінці березня.

Підліток рухався вздовж колії, коли на нього наїхав поїзд. За попередньою інформацією, у цей момент він міг слухати музику у навушниках.

Хлопця забрала швидка допомога, однак медикам не вдалося його врятувати – він помер у реанімації.